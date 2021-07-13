Спалах COVID в центрі вакцинації: у Малайзії понад 200 людей заразилися коронавірусом під час щеплення
Центр вакцинації в Малайзії сьогодні, 13 липня було закрито через спалах коронавірусу. Після щеплення COVID-19 було зафіксовано майже у 200 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Так, у 204 осіб з 435 протестованих підтвердили зараження коронавірусом.
Зазначено, що тим, хто був щеплений від COVID-19 з 9 по 12 липня в центрі вакцинації, було рекомендовано пройти самоізоляцію протягом 10 днів.
Як повідомляють медики, спалах коронавірусу в центрі вакцинації стався одночасно зі значним ростом захворюваності у країні, який намагаються стримати.
За інформацією представників центру, відновлення роботи відбудеться вже у цю середу після того, як буде проведена дезінфекція та зміниться штатний розклад.
Відомо, що кожного дня у даному центрі вакцинації роблять близько 3 тисяч щеплень.
Нагадаємо, що влада Малайзії прийняла рішення поміщати в палати інтенсивної терапії тільки тих хворих коронавірусом, у яких високі шанси на одужання.