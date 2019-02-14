У ВРП прокоментували наміри Гречківського переобиратись

Фото: Павло Гречківський (УНІАН)

У ВРП вважають, що немає правових підстав для переобрання Гречківського

Член Вищої ради правосуддя (ВРП) Андрій Бойко прокоментував намір члена ВРП Павла Гречківського переобратися на з’їзді адвокатів, який відбудеться 15-16 лютого на закритій гірсько-лижній базі у Львівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Бойка виданню LB.ua.

"Я вважаю, що правових підстав ще раз бути обраним на посаду члена ВРП немає. Це моя особиста позиція. В складі ВРП ми не обговорювали це питання. І не повинні цього робити. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" на момент нашого призначення передбачав, що члени Вищої ради юстиції (ВРЮ) обираються лише на один чотирирічний строк", - запевнив Бойко.

Крім того, Бойко, прокоментував те, що Гречківський намагається скористатися правовою шпариною, яка виникла в результаті перейменування Вищої ради юстиції на Вищу раду правосуддя і відповідно до якої, до Вищої ради правосуддя Гречківський ще жодного разу не обирався. Як відзначив Андрій Бойко, цей "сумнівний аргумент" прямо суперечить українському законодавству.

"У перехідних положеннях Закону України "Про Вищу раду правосуддя" зазначено, що ВРП є правонаступником ВРЮ, а члени ВРЮ набувають статусу членів ВРП і здійснюють свої повноваження до 30 квітня 2019 року. Таким чином, ми набули статусу членів ВРП. В Законі "Про вищу раду правосуддя" також визначено, що одна і та ж особа не може бути членом ВРП два рази поспіль. Іншими словами, члени ВРП, і тому числі і ті, хто набув такого статусу відповідно до перехідних положень Закону "Про Вищу раду правосуддя" не можуть претендувати двічі поспіль на цю посаду", - пояснив свою правову позицію Андрій Бойко.