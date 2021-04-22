ВРП хочуть позбавити повноважень. З'явиться новий дисциплінарний орган для суддів
Глава Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн G7. Окрім всього, порушувалось питання роботи Вищої ради правосуддя.
Про це йдеться на сайті президента.
Так, заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов повідомив про підготовку в межах судової реформи закону, що передбачатиме створення окремого від Вищої ради правосуддя дисциплінарного органу. Таким чином, у ВРП залишаться незначні повноваження.
Раніше голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в Україні почався "перезапуск" судової реформи. Першим етапом стане законопроект № 3711-д. Його ухвалення відновлює роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. За його словами, необхідність проведення судової реформи суспільство обговорює останні декілька років. Найбільш гостро це питання постало після "конституційної кризи" наприкінці 2020-го.