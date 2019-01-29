ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Внаслідок прориву дамби в Бразилії загинули 65 людей

Новини » Надзвичайні події    29.01.2019 - 01:39
Внаслідок прориву дамби в Бразилії загинули 65 людей
Фото: поліція Бразилії (facebook.com/pmerjoficial)

Особи жертв вже встановлені

Число загиблих в результаті прориву дамби на південному сході Бразилії зросла до 65 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo.

Повідомляється, що особистості 35 жертв вже встановлені. Число зниклих безвісти, за останніми даними,  становить 292 людини. Ще 382 жителя знайдені живими.

Зазначимо, дамба, що стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася в п'ятницю в муніципалітеті Брумадінью. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, кілька будівель зруйновано потоками бруду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щонайменше 50 людей загинули в результаті прориву дамби, яка стримує воду з відходами металургійної промисловості, в штаті Мінас-Жерайс на південному сході Бразилії.

Як повідомляло РБК-Україна, 200 осіб вважаються зниклими без вісті після прориву греблі, що стримує воду з відходами металургійної промисловості.

Кількість жертв прориву дамби у Бразилії зросла до 40 У Бразилії оновили дані щодо жертв прориву дамби
Новини України БразилияЖертвыпрорыв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся