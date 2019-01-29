Внаслідок прориву дамби в Бразилії загинули 65 людей

Фото: поліція Бразилії (facebook.com/pmerjoficial)

Особи жертв вже встановлені

Число загиблих в результаті прориву дамби на південному сході Бразилії зросла до 65 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globo.

Повідомляється, що особистості 35 жертв вже встановлені. Число зниклих безвісти, за останніми даними, становить 292 людини. Ще 382 жителя знайдені живими.

Зазначимо, дамба, що стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася в п'ятницю в муніципалітеті Брумадінью. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, кілька будівель зруйновано потоками бруду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щонайменше 50 людей загинули в результаті прориву дамби, яка стримує воду з відходами металургійної промисловості, в штаті Мінас-Жерайс на південному сході Бразилії.

Як повідомляло РБК-Україна, 200 осіб вважаються зниклими без вісті після прориву греблі, що стримує воду з відходами металургійної промисловості.