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Внаслідок прориву дамби в Бразилії кількість жертв зросла

Новини » Надзвичайні події    26.01.2019 - 03:01
Внаслідок прориву дамби в Бразилії кількість жертв зросла
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

У результаті прориву дамби загинули 50 осіб

Щонайменше 50 людей загинули в результаті прориву дамби, що стримує воду з відходами металургійної промисловості, в штаті Мінас-Жерайс на південному сході Бразилії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hoje em dia.

Разом з тим, губернатор штату Мінас-Жерайс Ромеу Зема повідомив, що на даний момент виявлені тільки сім тіл загиблих. Гірничодобувна компанія Vale, якій належить дамба, повідомила, що в районі НП у момент прориву працювали близько 300 її співробітників. Місцезнаходження ста з них встановлено, доля інших поки що невідома.

Крім того президент Бразилії Жаір Болсонару висловив співчуття у зв'язку з подією. Створений кризовий штаб, який координує дії різних структур.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щонайменше 200 осіб вважаються зниклими без вісті після прориву греблі, що стримує воду з відходами металургійної промисловості.

У міністерстві охорони здоров'я Бразилії повідомили, що вже підготували 150 місць у клініках для місцевих жителів, які могли постраждати через інцидент.

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