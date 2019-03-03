Внаслідок повеней в Афганістані загинуло 20 людей

Через повені зруйновано сотні будинків

Из-за сильных наводнений, обрушившихся на Афганистан, погибли по меньшей мере 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, наводнения охватили до 2000 домов, сотни домов разрушены.

Пострадавшие от наводнения семьи были эвакуированы в безопасные районы страны, включая школы, мечети и правительственные здания.

Кроме того, вследствие наводнений около 10 человек пропали без вести в округах Аргандаб, Даман, Спин Болдак и Данд.

Как рассказал специалист Управления по борьбе со стихийными бедствиями в Кабуле, из-за труднопроходимой гористой местности, обильных снегопадов и нехватки дорог замедлились темпы проведения неотложных и спасательных операций.

Напомним, ранее сообщалось, что в Афганистане во время наводнения в районе Сароби (центральная часть провинции Кабул) погибли не менее 17 человек.