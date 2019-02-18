Внаслідок масових протестів на Гаїті уряд погодився на поступки

В уряді Гаїті скоротять витрати на 30%

После массовых протестов на Гаити правительство согласилось пойти на уступки, обязавшись сократить расходы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Кроме того, еще одно из обязательств - расследование коррупционной схемы поставок нефти. Об этом заявил премьер-министр Гаити Жан-Анри Сеан в видеообращении к народу.

В частности, он согласился уменьшить правительственные расходы на 30%. Этого удастся достичь благодаря уменьшению количества зарубежных поездок и сокращению советников.

Премьеру также предстоит ровести переговоры с представителями частного сектора по повышению минимальной зарплаты. Также премьер пообещал назначить нового руководителя расследования коррупционных схем поставок венесуэльской нефти по программе PetroCaribe.

Правительству Гаити также придется поработать над привлечением иностранных инвестиций, чтобы оживить экономику страны.

Отметим, протесты против действующего правительства Гаити длятся с 7 февраля. Столкновения во время митингов унесли жизни нескольких человек.

Напомним, 16 февраля в Черногории тысячи людей вышли на акцию протеста, требуя отставки правительства и президента Мило Джукановича из-за обвинения в коррупции.