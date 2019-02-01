Внаслідок аномальних морозів в США загинули 12 людей

В окремих районах США морози протримаються ще кілька днів

В результате сильных морозов в Соединенных Штатах Америки (США) погибли по меньшей мере 12 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, некоторые люди погибли в результате аварий на дорогах, другие - от перемерзания на улице.

Отмечено, что волна холодного арктического воздуха с начала недели парализовала Северо-Запад США и распространилась на северо-восток страны.

Вместе с тем, на среднем западе ожидается падение температуры опустится ниже 37 градусов по Цельсию. На восточном побережье США морозы упадут до 16 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате аномальных морозов, которые принесла волна арктического воздуха, в Соединенных Штатах Америки погибли по меньшей мере 8 человек.

Так, люди погибли в результате переохлаждения практически во всех штатах Среднего Запада: в Мичигане, Айове, Индиане, Иллинойсе, Висконсине и Миннесоте.

К примеру, в Айове мороз стал причиной смерти студента местного университета Джеральда Белца. Его тело нашли на территории кампуса утром в среду. Белц умер в результате переохлаждения.