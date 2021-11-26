Слідом за країнами ЄС: Ізраїль закрив кордони для туристів з Африки через новий штам COVID
Прем'єр-міністр Ізраїль Нафталі Беннет провів нараду щодо нового штаму коронавірусу. Прийняв рішення закрити кордон країни для туристів з Африки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прем'єр-міністра Ізраїля.
Під час наради були прийняті відповідні рішення:
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заборонити в’їзд до Ізраїлю жителям країн Африки, в тому числі Сейшельських островів та Мадагаскару, за винятком країн північного регіону;
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будь-яка людина, яка відвідувала країни Африки, що були визначені "червоними" - зобов’язані пройти ПЛР-тестування для ідентифікації нового штаму;
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закупити 10 млн наборів ПЛР-тестів;
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протягом двох тижнів встановити повітряні НЕРА-фільтри у сотнях класних кімнат та у сотнях дитячих садочках Ізраїлю;
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прискорити проведення забору проб із каналізації по усій країна для виявлення латентних захворювань новим штамом.
Вже цієї суботи відбудеться засідання комісії міністрів з боротьби з коронавірусом для подальшого обговорення й затвердження рішень, що були прийняті під час наради.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що низка країн світу закрила авіасполучення з Африкою внаслідок виявлення нового штаму коронавірусу.
Тим часом ВООЗ застерегла країни від поспішного запровадження обмежень на поїздки.