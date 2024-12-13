По всей Украине ужесточили графики отключения света: где и какие ограничения ввели

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Атака на энергетику 13 декабря 2025 года была одной из самых масштабных за время войны с Россией. По официальной информации под удар попали объекты во Львовской, Ивано-Франковской в Тернопольской областях, а СМИ писали о звуках взрывов в районе Бурштынской ТЭС и Стрыя (там находятся подземные газовые хранилища).

В связи с атакой запланированный на сегодня объем ограничений был увеличен. На данный момент отключают от света три очереди из шести. Это означает, что одновременно без света остается 50% потребителей в регионе. По данным МАГАТЭ, из-за утренней атаки пять из девяти действующих атомных энергоблоков в Украине снизили мощности.

Причем из-за того, что ситуация в энергосистеме меняется, возможны и изменения в графиках. Актуальный график можно узнать на сайте или на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в социальных сетях.

Какие графики отключения света действуют сейчас

Киев

У потребителей в Киеве в зависимости от очереди сегодня не будет света от 4 до 11 часов. Актуальные графики выглядят так:

1 группа без света - с 13:00 до 17:00

2 группа без света - с 06:00 до 11:00 и с 13:00 до 17:00

3 группа без света - с 07:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00

4 группа без света - с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00

5 группа без света - с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 22:00

6 группа без света - с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 21:00

Фото: график отключения света в Киеве

Киевская область

Актуальные графики для Киевской области:

1 группа без света - с 08:00 до 10:00 и с 12:00 до 16:00

2 группа без света - с 12:00 до 16:00

3 группа без света - с 08:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00

4 группа без света - с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00

5 группа без света - с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 22:00

6 группа без света - с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00

Фото: график отключения света в Киевской области

Днепропетровская область

Графики отключения света на сегодня в Днепропетровской области:

1 группа без света - с 13:00 до 22:00

2 группа без света - с 06:00 до 11:00 и с 13:00 до 17:00

3 группа без света - с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00

4 группа без света - с 07:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00

5 группа без света - с 10:00 до 17:00 и с 19:00 до 22:00

6 группа без света - с 10:00 до 14:00 и с 19:00 до 22:00

Фото: график отключения света в Днепропетровской области

Одесская область

Графики отключения света на 13 декабря в Одесской области:

1 группа без света - с 12:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00

2 группа без света - с 06:00 до 11:00 и с 13:00 до 19:00

3 группа без света - с 07:00 до 10:00 и с 15:00 до 20:00

4 группа без света - с 07:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00

5 группа без света - с 09:00 до 13:00 и с 18:00 до 23:00

6 группа без света - с 10:00 до 16:00 и с 19:00 до 23:00

Фото: график отключения света в Одесской области

Другие области

У потребителей во Львовской области сегодня света не будет от 5 до 6 часов в зависимости от очереди.

Фото: график отключения света во Львовской области

Похожая ситуация в Волынской области, отключать свет будут на 5 или 6 часов (с перерывами).

Фото: график отключения света в Волынской области

Отметим, на 4-5-6 часов сегодня будут обесточивать также потребителей в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой и Хмельницкой областей. Из западных регионов хуже всего ситуация в Тернопольской области – там отдельные группы могут быть по 10 часов без света.

До семи часов в сутки без света будут жители центральных регионов, до 10 часов - Черниговской и других северных областей, до 8 часов - Николаевской и Запорожской областей.

Где найти актуальные графики отключений света

Графики отключений света, а также обновленные данные о плановых и стабилизационных отключениях доступны на официальных сайтах соответствующего оператора передачи энергии (облэнерго).

Как правило, также на сайте можно выяснить, к какой группе относится тот или иной адрес.

Гиперссылки на сайты региональных операторов:

Графики отключения света также публикуются на официальных страницах облэнерго в Facebook, а еще доступны в чат-ботах Viber и Telegram.

При подготовке использовалась информация "Укрэнерго" и региональных операторов распределения энергии.