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По всей Украине осадки, а в Карпатах метель: прогноз погоды на сегодня

Украина, Пятница 26 января 2024 07:00
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По всей Украине осадки, а в Карпатах метель: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине 26 января будет с осадками (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 26 января, будет с осадками. В части областей нашей страны ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно. Днем небольшой мокрый снег и дождь накроют почти все области. Ночью осадки могут усилиться.

На дорогах страны, кроме юга, гололедица. На западе налипание мокрого снега. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с. На западе, а также в Одесской местами в Винницкой и Житомирской областях порывы до 15-20 м/с.

Столбики термометров в течение суток покажут в Украине от -2 до +3 градусов. Днем в Одесской области и Крыму +1 +6 градусов.

В Карпатах сегодня ожидается метель. Температура воздуха днем и ночью -2 -7 градусов.

По всей Украине осадки, а в Карпатах метель: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице облачно, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем и ночью будет от 0 до +2 градусов.

По всей Украине осадки, а в Карпатах метель: прогноз погоды на сегодня

Напомним, недавно Закарпатскую и Львовскую области накрыли снегопады. Из-за зимней непогоды десятки населенных пунктов остались без света.

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