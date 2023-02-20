По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина

Россияне начали наступление, пытаясь пробить нашу оборону одновременно на нескольких направлениях. Главная задача оккупантов – захватить весь Донбасс. С этой целью они атакуют позиции украинских войск почти по всей длине фронта – от Купянска до Орехова. Кремль, похоже, хочет воспользоваться "окном возможности", прежде чем на поле боя появятся западные танки и бронетехника.

В своих операциях оккупанты используют тактику живого вала, забрасывая наши позиции людьми. Издание The Times указало на интересную статистику: на каждые 90 метров продвижение украинской землей оккупационная армия теряет 2000 военных погибшими и ранеными.

Но кремлевское руководство эти цифры мало заботят. Ничто не указывает на то, что Путин готов отступать. Наоборот: по данным нашей разведки, Москва хочет мобилизовать еще полмиллиона россиян, чтобы насыщать войска и восполнять потери в ближайшие полгода. Задача украинской армии – максимально истощить врага, прежде чем перейти в собственное наступление, которое может начаться уже этой весной.

Цель Донбасс

Противник концентрирует свои усилия на пяти направлениях в Луганской, Харьковской и Донецкой областях. Как вариант, оккупанты могут начать дополнительную операцию и в Запорожской области, чтобы с одной стороны – сковать наши силы, с другой – обезопасить сухопутный коридор в Крым. Они уже проводили разведку боем по направлению Орехова, их атаки отбили, и россияне были вынуждены вернуться на исходные позиции. А на других участках фронта – ни в Беларуси, ни возле Чернигова, Сум или Харькова – у агрессора сейчас нет боеспособных группировок для наступления.

В Донецкой области россияне попытались атаковать наши позиции в районе Угледара и Марьинки. В сводке Генштаба это направление обозначается как шахтерское. Марьинку боевики уже месяцами безуспешно пытаются взять лобовыми атаками. А в районе Угледара оккупанты уже дважды получали по зубам.

Их вторая, недавняя попытка, наступать на этот населенный пункт обернулась колоссальными потерями среди элитных бригад морской пехоты, а также десятками уничтоженных танков и другой бронетехники. Вероятно, вскоре россияне предпримут третью попытку наступления, однако далеко не факт, что она закончится лучше.

Угледар, Марьинка и Авдеевка (скрин: карта DeepState)

Этот участок нужен агрессору, чтобы упростить путь для оккупации юга Донецкой области и двигаться на Курахово. Но кроме того, противник хочет обезопасить от наших обстрелов железнодорожные узлы, которыми идет снабжение всей их группировки в южной операционной зоне. Пока с Керченским мостом не все хорошо, выбор других маршрутов поставок у них невелик. Этот угледарский участок ценен и для нас, поскольку там удобный плацдарм для гипотетического прорыва в сторону Волновахи и Мариуполя.

Севернее оккупанты пытаются захватить Авдеевку, которая с 2014 года находилась на линии разграничения с так называемой "днр". От начала войны противнику не удалось зайти в город путем лобовых атак – авдеевская промзона очень хорошо укреплена. Теперь же план врага – обойти этот город с севера и в юга, создав угрозу окружения нашим войскам. Большого прогресса противник пока не достиг.

Самыми опасными сейчас выглядят бахмутское, лиманское и купянское направления. Два последних стоит рассматривать как составляющие одного замысла – захватить север Донецкой области. С линии Сватово – Кременная противник пытается двигаться на запад в сторону Лимана. Повторная оккупация этого города создаст врагу удобный плацдарм для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск. На этом направлении идут тяжелые бои, но нашим защитникам удается сдерживать давление россиян – у них там пока нет заметного продвижения.

Параллельно противник оживился на том участке Харьковской области, с которого ВСУ не удалось его выбить прошлой осенью. Россияне начали атаки с северо-востока, из зоны Гряниковка - Двуречное - Лиман Первый в сторону Купянска. Для оккупантов там удобный плацдарм, поскольку их тыл – это по сути Российская Федерация. С Валуек они могут перебрасывать подкрепления.

Лиманское и купянское направления (скрин: карта DeepState)

Похоже, что россияне таким путем хотят взять под свой контроль левый берег реки Оскол. Если посмотреть на карту, то этот участок фактически нависает над севером Донецкой области, включая тот же Лиман. Украинские войска продолжают отбивать атаки врага на купянском направлении.

Ловушка Бахмут

Воплощению этого плана мешает то, что наши воины удерживают участок в районе Северска и Белогоровки. При желании двигаться в сторону Лимана оккупанты рискуют получить фланговый удар от нашей группировки, которая обороняет этот "выступ". Именно из-за наличия такой угрозы часть российских подразделений, которая действовала в районе Соледара, начала наступать в сторону Северска. А остальные – пытаются окружить наши войска в районе Бахмута с севера.

Там, возле Красной Горы противник уже захватил трассу к северу от Бахмута, идущего с Дебальцево на Славянск. С юга россияне хотят перерезать другую важную дорогу – Бахмут - Константиновка. Рядом со Ступочками и Ивановским участок этой трассы уже простреливается, безопасно передвигаться по ней нельзя. Хотя в последние дни украинские войска сумели немного оттеснить оккупантов от дороги.

План врага по захвату Бахмута – это обход с севера и юга с одновременным прорывом наших позиций "в лоб". Оккупанты не прекращают попыток пробиться с окраин самого города.

Украинское командование, очевидно, сейчас использует Бахмут как ловушку, где оккупанты сжигают огромное количество войск и техники. Говорить об оперативном окружении города пока нельзя. К Бахмуту можно подвозить резервы, снабжение и вооружение другой дорогой. Однако угроза оцепления возрастет, если россияне с севера перейдут Берховку, а с юга займут трассу на Константиновку и подойдут к Часовому Яру – рядом с ним сейчас проходит путь снабжения нашей бахмутской группировки.

Ситуация возле Бахмута (скрин: карта DeepState)

Западные СМИ утверждают, что американские чиновники советуют Украине рассмотреть возможность выхода с Бахмута. Украинское же руководство настаивает на дальнейшей обороне города, пока нет серьезной угрозы оперативного окружения наших войск.

По информации The Washington Post, США опасаются, что, сдерживая россиян, Украине будет нечем начинать свое собственное контрнаступления, которое планируется уже этой весной. Плюс, в Белом доме не уверены, что с лета Штаты и Европа смогут сохранять такой же уровень поддержки Украины. Особенно – если к тому времени мы не сможем продемонстрировать результатов на поле боя.

Но возможен и обратный сценарий: оккупанты истощат свои силы, после чего Вооруженные силы смогут перехватить инициативу и перейти в наступление. Несколько информированных источников издания в политических и военных органах власти отмечают: сроки и масштаб нашего наступления в какой-то степени будут зависеть от "успехов" россиян, но сейчас у нас достаточно ресурса, чтобы их сдерживать. Определяющий фактор старта нашей операции – это поставка западных танков и боевых бронированных машин, которые будут играть очень важную роль в контрнаступі ВСУ.

Будет ли это прорыв к Азовскому морю через Мелитополь? Вполне вероятно. Однако и россияне ожидают, что мы нанесем удар именно там, поэтому готовят оборону. Нельзя исключать, что украинское командование выберет другой участок фронта, чтобы застать врага врасплох. Более того, по данным издания, это может быть не одно, а сразу несколько направлений.