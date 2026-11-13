Во всех аэропортах США приостановили вылеты самолетов

Сегодня пятницу, 13 ноября, в США в целях безопасности запретили вылеты во всех аэропортах страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Axios.
Согласно заявлению Федерального управления гражданской авиации США (FAA), решение о приостановке полетов в стране принято "в связи с чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности".
"Все вылетающие рейсы должны оставаться приостановленными до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.
Это было сделано после того, как ранее агентство сообщило о проблемах со связью в системе управления воздушным движением.
"Вопросы, касающиеся прибывающих международных рейсов, будут рассматриваться в индивидуальном порядке", - добавили в агентстве.
Незадолго до этого объявления FAA приостановило движение в Чикаго из-за проблем со связью с диспетчерской службой.
Напомним, 21 сентября Федеральное управление гражданской авиации США тоже приостановило полеты в нескольких аэропортах на восточном побережье страны. Причиной стал масштабный технический сбой а системе связи.
Также мы писали, что 11 января 2023 года в США тоже были отменены все рейсы. Причиной стал сбой в работе системы оповещения воздушных миссий.