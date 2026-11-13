Во всех аэропортах США приостановили вылеты самолетов

Согласно заявлению Федерального управления гражданской авиации США (FAA), решение о приостановке полетов в стране принято "в связи с чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности".

"Все вылетающие рейсы должны оставаться приостановленными до дальнейшего уведомления", - говорится в сообщении.

Это было сделано после того, как ранее агентство сообщило о проблемах со связью в системе управления воздушным движением.

"Вопросы, касающиеся прибывающих международных рейсов, будут рассматриваться в индивидуальном порядке", - добавили в агентстве.

Незадолго до этого объявления FAA приостановило движение в Чикаго из-за проблем со связью с диспетчерской службой.