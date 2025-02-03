Все на вылет. Как Трамп начал массовую депортацию нелегалов и как реагирует Латинская Америка

Дональд Трамп начал массовые депортации нелегальных мигрантов из США в страны их происхождения. Речь идет о тысячах людей, а в планах президента США – превратить их в миллионы.
РБК-Украина рассказывает, как это создало напряжение в отношениях Штатов с Латинской Америкой и как страны региона реагируют на действия Трампа.
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В течение первых дней на посту Дональд Трамп испортил отношения США с целым рядом стран Латинской Америки. Главная причина – миграционный вопрос. Еще в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что начнет массовые депортации нелегальных мигрантов. Большинство нелегалов прибыли в США из стран региона, и теперь их тысячами депортируют обратно.
В первый день президентства Трамп ввел чрезвычайное положение на границе с Мексикой, а также отправил туда войска. По всей стране начались массовые задержания. По крайней мере на первом этапе масштабной операции правоохранители арестовывают нелегалов, обвиняемых в преступлениях. Однако, по многочисленным заявлениям Трампа, в перспективе депортировать могут вообще всех нелегальных мигрантов – миллионы людей.
Ранее официальным лицам разрешалось применять ускоренную депортацию только к тем мигрантам, которые были задержаны в пределах 100 миль (160 километров) от границы. Но с приходом Трампа был изменен ряд внутренних инструкций Иммиграционной и таможенной службы США. Теперь депортация возможна в отношении задержанных на всей территории США, которые не могут доказать, что подали заявление о предоставлении убежища и находятся в США менее двух лет.
По данным Иммиграционной и таможенной службы США, в течение 23-30 января было задержано 5096 человек. The Washington Post сообщает, что сотрудникам службы рекомендовали планировать от 1200 до 1500 арестов ежедневно. Большинство арестованных сразу депортируют военными самолетами.
Часть стран начали принимать своих депортированных и граждан из третьих стран без оговорок. В Сальвадоре у власти находится президент-популист Найиб Букеле, идеологически близкий к Трампу и готовый сотрудничать с США. Гватемала и Гондурас принимают депортированных по корыстным мотивам, надеясь сохранить финансовую помощь от США.
Также состоялись переговоры по приему нелегалов с Венесуэлой, которая в последние годы находится в политической изоляции. Предварительно страна согласилась принимать своих граждан, в частности, членов картеля "Трен-де-Арагуа". Также Венесуэла освободила шестерых американских заложников, которых удерживала. Вероятно, в обмен на ослабление санкций.
Есть и те, кто против приема нелегалов. Колумбия, ближайший союзник США в регионе, 26 января отказалась принимать самолеты. В ответ Трамп анонсировал 25% пошлины на все товары, ввозимые в США из Колумбии, усиленные таможенные и пограничные проверки граждан и грузов Колумбии и санкции против ряда колумбийских политиков. Президент Колумбии Густаво Петро сдался буквально через несколько часов и таки согласился принимать мигрантов.
Несмотря на удар по своей репутации, он пошел на такой шаг, поскольку Колумбия экономически зависима от США – около 30% ее экспорта идет в Штаты, тогда как для США торговля с Колумбией составляет незначительную долю.
Более осторожно Трамп действует в отношении Мексики, хотя именно из этой страны в США поступает львиная доля нелегальных мигрантов. Мексика, так же как Колумбия, отказалась принимать самолеты с депортированными. И экономики США и Мексики очень тесно переплетены. Товарооборот между ними составляет около 900 млрд долл.
Обе страны вместе с Канадой входят в зону свободной торговли USMCA (название происходит от первых букв названий стран).
Мексика не против депортации своих граждан. "Когда дело касается репатриации, мы всегда будем с распростертыми объятиями принимать мексиканцев на нашей территории", – заявил МИД страны.
При этом Мексика отказывается от мигрантов из третьих стран, с которыми у США нет двусторонних отношений: Никарагуа и Кубы. Уже были случаи, когда американским самолетам с такими нелегалами отказывали в посадке в Мексике.
В контексте мигрантов именно с Мексикой у США больше всего проблемных вопросов. На территории страны действуют наркокартели, которые переправляют нелегалов в США. Трамп объявил их международными террористическими организациями. Это позволяет быстрее накладывать на них санкции, но в обозримом будущем может дойти и до физического уничтожения картелей войсками США или ракетными ударами по территории Мексики.
Кроме того, США объявили о возобновлении программы "Оставайтесь в Мексике", которая заставляла просителей убежища из других стран ждать в Мексике, пока их дела в Соединенных Штатах не будут рассмотрены. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что такой шаг потребует согласия ее страны, которое она не давала.
На это накладывается желание Трампа уменьшить торговый дефицит с Мексикой. В частности, президент США 1 февраля ввел дополнительные 25% пошлины на мексиканские товары.
Большинство лидеров Латинской Америки – на стороне Колумбии. Среди прочего это связано с тем, что США в регионе имеют плохой имидж из-за многочисленных вооруженных интервенций в прошлом.
Financial Times отмечает, что в латиноамериканских посольствах в Вашингтоне царит гнетущая атмосфера. Высокопоставленный дипломат из региона сказал изданию, что выглядит так, будто "мы вернулись в 1897 год и в эпоху президента (США) Мак-Кинли, который вторгся на Кубу и Филиппины".
Открыто о своей поддержке президенту Колумбии заявили союзники Китая и России – та же Куба и Венесуэла, но другие страны более осторожны. Если Трамп готов вводить санкции и тарифы даже против ближайшего союзника, то менее близкие могут столкнуться с еще более жесткими действиями.
После инцидента с Колумбией Гондурас созвал срочный саммит Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), но потом отменил встречу. Ни один мощный региональный лидер, кроме колумбийца, не подтвердил свое присутствие.
В истории с мигрантами инициатива пока точно на стороне США. Дональду Трампу ничто не мешает принимать энергичные и быстрые решения. Зато страны региона – в слабой позиции. Вероятно, каждая из них попытается договориться с Трампом отдельно. Вместе с тем, не только вопрос мигрантов беспокоит США в Латинской Америке. Куда больше конфликтов может возникнуть, когда Трамп возьмется за уменьшение большого китайского влияния в регионе.
При написании материала использовались публикации Forbes, The Washington Post, Financial Times, статистические данные Иммиграционной и таможенной службы США.