Все в укрытие. Что делать при обстреле и какое место в квартире самое опасное

Российские войска продолжают атаковать города Украины, а с укрытиями для населения все еще есть проблемы. Поэтому актуальным остается вопрос, где безопасно прятаться от ракет и дронов окупантов.
РБК-Украина приводит ответы на наиболее распространенные вопросы об укрытиях и напоминает правила пребывания в сооружениях во время воздушной тревоги.
На запрос РБК-Украина в Департаменте организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС разъяснили информацию о надежности разных типов укрытий. В целом к фонду защитных сооружений гражданской защиты относятся: герметичные убежища и противорадиационные укрытия, быстровозводимые и простейшие укрытия, сооружения двойного назначения.
Во время ударов окупантов украинцы чаще всего используют именно сооружения двойного назначения и простейшие укрытия:
Как отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, пребывание в таких укрытиях уменьшает риск возможного поражения, ведь они преимущественно заглублены или полууглублены (подвальные, цокольные этажи в зданиях и сооружениях).
Защитные сооружения гражданской защиты, в том числе быстровозводимые, и сооружения двойного назначения, во время проектирования рассчитываются на влияние избыточного давления взрыва, радиационного излучения или других факторов, которые могут возникнуть в особый период военного положения.
Возможность использования сооружений двойного назначения и простейших укрытий, в том числе подвалов и цокольных этажей домов, определяют органы исполнительной власти после обследования.
Узнать о том, безопасно ли прятаться в подвале вашего дома, можно в органах местного самоуправления или просмотреть соответствующую информацию на их официальных вебстраницах (где публикуется список доступных укрытий).
Кроме того, граждане могут обратиться в местные органы исполнительной власти по месту проживания для комиссионного обследования подвальных помещений, чтобы установить их пригодность для использования в качестве простейших укрытий.
ГСЧС рекомендует при выборе укрытия учитывать только предусмотренные для этого места, определенные местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.
Если во время воздушной тревоги вы все же решили остаться в квартире, самым безопасным местом является комната за двумя стенами от улицы без окон.
Это может быть ванна, если она находится внутри квартиры и в ней нет газового котла, или же прихожая или коридор.
А самые опасные комнаты в квартире – боковые, стены которых выходят на улицу, то есть фасадные. Также при воздушной тревоге небезопасно оставаться на верхних этажах дома.
Правило двух стен описывает безопасное помещение, в котором можно укрыться от выстрелов и взрывов. Между человеком и улицей должно быть как минимум две стены, а лучше даже больше.
Первая стена берет на себя силу взрыва – разрушиться может окно или вся стена. Вторая стена принимает на себя обломки.
Обычно правило двух стен подходит для санузла (без газового котла), коридоров, тамбуров.
При обстрелах возникает ударная волна, от которой стекло в окнах может разлететься на обломки. Если окно заклеить, скотч (бумага, ткань и т.п.) не защитит от самой ударной волны, но убережет от вторичных опасностей.
В ГСЧС объясняют, что стекло в оконных проемах заклеивают с целью минимизации риска его разрушения на мелкие частицы с последующим ранением людей от их разлета.
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что на пути эвакуации к укрытию есть помещения, в которых может быть снижен риск влияния вторичных факторов средств поражения (ударной волны, обломков, осколков).
В большинстве домов, кроме санузлов и коридоров между несущими стенами, это также лестничные марши (возле лифтовых шахт).
Необходимо выключать системы газо-, водо-, электроснабжения во избежание чрезвычайных ситуаций, пожаров, повреждения имущества, если из строя выйдут электроприборы, запорная арматура и т.п. за время отсутствия людей в квартире.
Если в доме есть газовый баллон, то нужно отсоединить его, опустить давление и уложить в безопасное место.
Если снаряд попал в несущие конструкции здания следует немедленно покинуть его, поскольку не исключено дальнейшее разрушение части сооружения.
В то же время необходимо минимизировать время пребывания на открытой территории и как можно скорее прибыть в укрытие.
Если вы оказались в подземном сооружении, которое завалило строительным мусором, или заблокированы на верхних этажах, по возможности необходимо позвонить в диспетчерскую службу ГСЧС по номеру телефона 101 и сообщить, где вы находитесь (номер подъезда, этажа и т.д.).
Подробно о том, в каком состоянии находятся бомбоубежища и укрытия в городах Украины, как решить проблему их круглосуточной доступности и как местные власти собираются увеличивать их количество, читайте в материале РБК-Украина.
Напомним, после трагедии в Киеве во время воздушной тревоги, унесшей жизни 3 человек, в Украине провели проверку всех укрытий. По ее итогам Совет нацбезопасности и обороны обсудил кадровые и дисциплинарные решения, которые впоследствии поддержал Кабмин.