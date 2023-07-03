Все в укрытие. Что делать при обстреле и какое место в квартире самое опасное

Какие укрытия безопасны

На запрос РБК-Украина в Департаменте организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС разъяснили информацию о надежности разных типов укрытий. В целом к фонду защитных сооружений гражданской защиты относятся: герметичные убежища и противорадиационные укрытия, быстровозводимые и простейшие укрытия, сооружения двойного назначения.

Во время ударов окупантов украинцы чаще всего используют именно сооружения двойного назначения и простейшие укрытия:

подземные переходы между станциями метро (транспортные, станции метрополитена);

(транспортные, станции метрополитена); туннели (автодорожные, магистральные, пешеходные);

(автодорожные, магистральные, пешеходные); сооружения котлованного типа (автостоянки, паркинги, гаражи, подземные торговые центры, заведения общественного питания, магазины).

Фото: метро является одним из безопасных укрытий двойного назначения во время атак с воздуха (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, пребывание в таких укрытиях уменьшает риск возможного поражения, ведь они преимущественно заглублены или полууглублены (подвальные, цокольные этажи в зданиях и сооружениях).

Защитные сооружения гражданской защиты, в том числе быстровозводимые, и сооружения двойного назначения, во время проектирования рассчитываются на влияние избыточного давления взрыва, радиационного излучения или других факторов, которые могут возникнуть в особый период военного положения.

Безопасно ли прятаться в подвалах домов

Возможность использования сооружений двойного назначения и простейших укрытий, в том числе подвалов и цокольных этажей домов, определяют органы исполнительной власти после обследования.

Узнать о том, безопасно ли прятаться в подвале вашего дома, можно в органах местного самоуправления или просмотреть соответствующую информацию на их официальных вебстраницах (где публикуется список доступных укрытий).

Кроме того, граждане могут обратиться в местные органы исполнительной власти по месту проживания для комиссионного обследования подвальных помещений, чтобы установить их пригодность для использования в качестве простейших укрытий.

ГСЧС рекомендует при выборе укрытия учитывать только предусмотренные для этого места, определенные местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Фото: подвальные помещения могут служить укрытиями при разрешении соответствующих органов власти (Виталий Носач, РБК-Украина)

Самое безопасное место дома

Если во время воздушной тревоги вы все же решили остаться в квартире, самым безопасным местом является комната за двумя стенами от улицы без окон.

Это может быть ванна, если она находится внутри квартиры и в ней нет газового котла, или же прихожая или коридор.

Где лучше не прятаться в квартире

А самые опасные комнаты в квартире – боковые, стены которых выходят на улицу, то есть фасадные. Также при воздушной тревоге небезопасно оставаться на верхних этажах дома.

Как работает правило двух стен

Правило двух стен описывает безопасное помещение, в котором можно укрыться от выстрелов и взрывов. Между человеком и улицей должно быть как минимум две стены, а лучше даже больше.

Первая стена берет на себя силу взрыва – разрушиться может окно или вся стена. Вторая стена принимает на себя обломки.

Обычно правило двух стен подходит для санузла (без газового котла), коридоров, тамбуров.

Стоит ли заклеивать окна скотчем и как это поможет

При обстрелах возникает ударная волна, от которой стекло в окнах может разлететься на обломки. Если окно заклеить, скотч (бумага, ткань и т.п.) не защитит от самой ударной волны, но убережет от вторичных опасностей.

В ГСЧС объясняют, что стекло в оконных проемах заклеивают с целью минимизации риска его разрушения на мелкие частицы с последующим ранением людей от их разлета.

Фото: во время обстрела стекло в окне может разбиться, но если оно было заклеено скотчем, мелких обломков не будет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Безопасно ли прятаться в подъезде на лестничной площадке

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отмечают, что на пути эвакуации к укрытию есть помещения, в которых может быть снижен риск влияния вторичных факторов средств поражения (ударной волны, обломков, осколков).

В большинстве домов, кроме санузлов и коридоров между несущими стенами, это также лестничные марши (возле лифтовых шахт).

Нужно ли во время тревоги перекрывать воду, газ, выключать свет

Необходимо выключать системы газо-, водо-, электроснабжения во избежание чрезвычайных ситуаций, пожаров, повреждения имущества, если из строя выйдут электроприборы, запорная арматура и т.п. за время отсутствия людей в квартире.

Если в доме есть газовый баллон, то нужно отсоединить его, опустить давление и уложить в безопасное место.

Что делать, если есть попадание в дом

Если снаряд попал в несущие конструкции здания следует немедленно покинуть его, поскольку не исключено дальнейшее разрушение части сооружения.

В то же время необходимо минимизировать время пребывания на открытой территории и как можно скорее прибыть в укрытие.

Если вы оказались в подземном сооружении, которое завалило строительным мусором, или заблокированы на верхних этажах, по возможности необходимо позвонить в диспетчерскую службу ГСЧС по номеру телефона 101 и сообщить, где вы находитесь (номер подъезда, этажа и т.д.).