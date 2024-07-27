Все украинские энергетики работают в ускоренном темпе, - експерт

"Сейчас все энергетики работают в очень ускоренном темпе. Скажем, те вещи, которые европейские энергетики делают за девять месяцев, в Украине делают через пять-шесть недель. Это реальная ситуация. Ремонты, которые в Европе выполняются за 10 недель, у нас выполняются через полтора", - рассказал он.

Вместе с тем, Харченко добавил, что даже этих темпов ремонта недостаточно для того, чтобы восстановиться до того этапа, когда можно будет не ограничивать электроснабжение потребителей.

"Ограничения будут, они сейчас продолжатся. Следующие ремонты начнутся в ближайшее время, и это тоже будет в определенной степени ощутимо. И только в конце августа уже станет легче, [будет] больше электричества, меньше ограничений", - подчеркнул он.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что благодаря работе энергетиков всех энергетических компаний Украины ситуация со светом улучшается.