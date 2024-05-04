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Все рейсы на одном сайте. В Украине запустили портал автобусных перевозок

Фото: в Украине запустили портал автобусных перевозок (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Украине работал единственный портал официальных международных автобусных маршрутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство восстановления Украины.

"Уже шесть компаний присоединились к единому порталу официальных автобусных маршрутов. В их числе как пассажирские перевозчики, так и агрегаторы билетов на автобусы", - подчеркнули в Минвосстановления.

В министерстве сообщили, что сейчас ведутся технические работы по интеграции еще 15 перевозчиков к порталу. 

Почему перевозчикам следует присоединиться к порталу

По данным Минвосстановления, это возможность стать партнером единого государственного ресурса с легальными маршрутами.

К тому же это место, где после тестирования и полноценного запуска пассажир сможет проверить:

  • маршрут,
  • расписание движения,
  • купить билеты непосредственно на сайте перевозчика.

Чтобы пассажиры смогли легко найти билеты на официальные маршруты, перевозчики могут интегрироваться в Портал.

Что для этого следует сделать перевозчику

Только написать официальное письмо по электронному адресу contact@dsbt.gov.ua.

Там нужно указать маршруты и один ресурс, где происходит продажа билетов.

"єЧерга" для автобусов

Напомним, что с августа прошлого года услуга "єЧерга" была масштабирована на автобусы. В настоящее время в режиме тестирования она работает на ключевых пунктах пропуска.

РБК-Украина сообщало, что в Украине заработает электронная система бронирования пересечения границы "єЧерга".

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