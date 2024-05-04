Все рейсы на одном сайте. В Украине запустили портал автобусных перевозок

В Украине работал единственный портал официальных международных автобусных маршрутов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство восстановления Украины.
"Уже шесть компаний присоединились к единому порталу официальных автобусных маршрутов. В их числе как пассажирские перевозчики, так и агрегаторы билетов на автобусы", - подчеркнули в Минвосстановления.
В министерстве сообщили, что сейчас ведутся технические работы по интеграции еще 15 перевозчиков к порталу.
По данным Минвосстановления, это возможность стать партнером единого государственного ресурса с легальными маршрутами.
К тому же это место, где после тестирования и полноценного запуска пассажир сможет проверить:
Чтобы пассажиры смогли легко найти билеты на официальные маршруты, перевозчики могут интегрироваться в Портал.
Только написать официальное письмо по электронному адресу contact@dsbt.gov.ua.
Там нужно указать маршруты и один ресурс, где происходит продажа билетов.
Напомним, что с августа прошлого года услуга "єЧерга" была масштабирована на автобусы. В настоящее время в режиме тестирования она работает на ключевых пунктах пропуска.
РБК-Украина сообщало, что в Украине заработает электронная система бронирования пересечения границы "єЧерга".
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