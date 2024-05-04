Все рейсы на одном сайте. В Украине запустили портал автобусных перевозок

"Уже шесть компаний присоединились к единому порталу официальных автобусных маршрутов. В их числе как пассажирские перевозчики, так и агрегаторы билетов на автобусы", - подчеркнули в Минвосстановления.

В министерстве сообщили, что сейчас ведутся технические работы по интеграции еще 15 перевозчиков к порталу.

Почему перевозчикам следует присоединиться к порталу

По данным Минвосстановления, это возможность стать партнером единого государственного ресурса с легальными маршрутами.

К тому же это место, где после тестирования и полноценного запуска пассажир сможет проверить:

маршрут,

расписание движения,

купить билеты непосредственно на сайте перевозчика.

Чтобы пассажиры смогли легко найти билеты на официальные маршруты, перевозчики могут интегрироваться в Портал.

Что для этого следует сделать перевозчику

Только написать официальное письмо по электронному адресу contact@dsbt.gov.ua.

Там нужно указать маршруты и один ресурс, где происходит продажа билетов.