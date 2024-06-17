Не все переселенцы. Кто из ВПЛ может получить выплаты и какие суммы: объяснение

Кто из ВПЛ может получить помощь: все категории

Помощь внутренним переселенцам на жительство – один из основных инструментов поддержки ВПЛ из-за войны войны. Сейчас такую помощь предоставляют наиболее уязвимым категориям.

Для людей с инвалидностью и детей эта сумма составляет 3000 гривен в месяц, а для других – 2000 гривен. Несмотря на все изменения, которые были в выплатах ВПЛ в прошлом году, сами суммы не меняли, говорит в комментарии РБК-Украина Олег Луцив.

"Некоторые категории ВПЛ продолжат получать 3000 или 2000 гривен, как раньше", – объясняет он.

С другой стороны, начиная с 1 марта этого года, уменьшилось количество льготных категорий, которым эту помощь оказывают. Выплаты на проживание в размере 3 или 2 тысяч гривен сейчас могут получить следующие категории переселенцев:

пенсионеры, получающие пенсию в размере менее 9444 гривен;

люди с инвалидностью первой и второй групп;

дети с инвалидностью;

дети-сироты, а также дети, лишенные родительской опеки;

родители, которые воспитывают детей до 14 лет, учатся дистанционно и поэтому их родители не могут работать.

В качестве поощрения выплаты также оставят переселенцам, которые уже нашли работу, но имеют менее 9400 гривен дохода на каждого члена семьи, добавляет эксперт БФ "Право на Захист".

Как ВПЛ оформить выплаты

Заявку на оформление выплат ВПЛ могут подать как онлайн, так и в оффлайн-режиме.

Онлайн можно оформить в "Дии". Но учтите, что данная услуга в приложении "Дия" доступна только для тех, кто ранее не имел статуса внутренне перемещенного лица. Офлайн можно выбрать ближайший к вам отдел соцзащиты или ЦНАП, предоставляющий услуги для ВПЛ. Найти нужный орган можно – по ссылке.

При личном визите в соответствующий орган необходимо предоставить необходимые документы, указать номер банковской карты и подать заявление на получение помощи.