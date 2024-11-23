Все графики отключений света на сегодня отменены, - "Укрэнерго"

Графики отключения света в воскресенье 24 ноября

Напомним, что завтра 24 ноября, в Украине продолжат действовать графики отключения электроэнергии. Однако света не будет только 4 часа в сутки, а именно с 14:00 до 18:00.

Причиной применения графиков, как и раньше, является повреждение энергообъектов в результате комбинированной атаки РФ ракетами и дронами, которую враг совершил 17 ноября.

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