Все энергетические компании работают без выходных, готовясь к зиме, - "Укрэнерго"

"Все энергетики, все энергокомпании и "Укрэнерго" здесь не исключение. Очень интенсивно без выходных работают над подготовкой к отопительному сезону", - сказал он.

Кудрицкий подчеркнул, что у каждой электростанции есть план проведения работ и понимание того, когда именно энергоблоки будут выводиться из ремонта.

Однако он подчеркнул, что следует также не забывать о возможности новых обстрелов.

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что благодаря работе энергетиков всех энергетических компаний Украины ситуация со светом улучшается.