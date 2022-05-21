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По всій Україні на завтра оголошено штормове попередження

Фрото: по всій Україні на завтра оголошено штормове попередження (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Завтра, 22 травня погода продовжить суттєво погіршуватися. По всій території України оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"22 травня в Україні пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності (жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Штормовий вітер прогнозують і сьогодні

Нагадаємо, що сьогодні також в більшості західних районів, Вінницькій, Черкаській, Одеській, Миколаївській областях прогнозують штормовий вітер.

При цьому в північних, Полтавській та Харківській областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, також сьогодні в більшості регіонів очікуються грозові дощі. Проте, не дивлячись на опади, похолодання не прогнозується.

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