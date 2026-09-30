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Всеукраинский радиодиктант-2026: когда будут писать и где слушать трансляцию

12:08 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Василина Копытко
Всеукраинский радиодиктант-2026: когда будут писать и где слушать трансляцию Как присоединиться к радиодиктанту (коллаж РБК-Украина)
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Всеукраинский радиодиктант национального единства состоится во вторник, 27 октября, в День украинской письменности и языка. Присоединиться к нему можно будет на платформах "Суспільного Мовлення", а трансляция будет доступна украинцам по всему миру.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Культура".

Где можно будет написать

Радиодиктант будут транслироваться вживую на всех основных платформах "Суспільного Мовлення":

  • Украинском Радио и Радио Культура;
  • YouTube-каналы Украинского Радио;
  • телеканале, сайте и YouTube-канале Общественное Культура;
  • в приложениях suspilne.radio и "Дія".

По словам члена правления "Суспільного Мовлення" Дмитрия Хоркина, радиодиктант для многих украинцев остается традицией, помогающей чувствовать принадлежность к украинскому сообществу, независимо от того, где они находятся.

Напомним, что радиодиктант основала команда Украинского Радио в 2000 году. За это время он стал ежегодной традицией и одним из самых крупных украиноязычных флешмобов.

Кто напишет текст

Автор текста радиодиктанта в 2026 году и человек, который будет читать его вживую, пока неизвестны. О них сообщат позже в эфире Украинского Радио.

В 2025 году текст "Надо жить!" написала писательница Евгения Кузнецова, а прочла его в прямом эфире народная артистка Украины Наталья Сумская.

В прошлом году на проверку направили более 11 200 текстов. Большинство участников присылали работы по электронной почте, однако организаторы также получили бумажные письма из Италии, США и Бельгии.

Читайте также о том, как подготовиться к радиодиктанту национального единства .

Ранее мы писали о том, что львовянка установила национальный рекорд по написанию радиодиктанта.

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