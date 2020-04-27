"Всеукраїнська школа онлайн" почне показувати уроки для 1-4 класів

Проект "Всеукраїнська школа онлайн" з 28 квітня починає трансляцію уроків для школярів 1-4-х класів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, програма розрахована на п'ять тижнів і складається з чотирьох предметів: українська мова, математика, наука і мистецтво.

Кожен урок тривати 15 хвилин, що є оптимальним для занять дітей цієї вікової категорії у форматі теле - і онлайн-лекцій.

Уроки будуть транслювати щотижня у вівторок та четвер, з 09:00 до 10:00 на телеканалах:

1-й клас - "Піксель";

2-й клас - UA: Перший;

3-й клас - UA: Культура;

4-й клас - "Плюсплюс".

Також онлайн-версії занять будуть доступні на YouTube-каналі Міністерства освіти і науки України. Уроки переводити жестова мова.

"Основна мета проекту - допомогти дітям початкової школи, які не мають сучасних девайсів, підключення до Інтернету, підтримки дорослих, вчитися дистанційно. Враховуючи кількість звернень щодо організації навчального процесу для самих маленьких, зробити це було нашим обов'язком", - зазначила генеральний директор Директорату внутрішньої та гуманітарної політики Офісу президента Вероніка Селега.

Нагадаємо, 6 квітня в Україні стартувала "Всеукраїнська школа онлайн" для школярів з п'ятого по одинадцятий клас. Так, щодня дистанційно вивчають 11 предметів.