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Нове обличчя "Бон-Буассон"

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 14:27
Нове обличчя "Бон-Буассон"

Всесвітньо відома британська компанія «Claessens» створила новий стиль одному з провідних українських брендів природної води - «Бон Буассон»

Метою ребрендингу, стало бажання донести до споживача природне походження води. Адже вода «Бон Буассон» народжується в особливому гідрогеологічному районі України - "Солоний Лиман" на Дніпровщині, який з середини XX століття є курортом-заповідником . Тут все неповторне - мікроклімат, природа, величезна кількість представників флори і фауни. Насамперед, це унікальне озеро «Солоний Лиман», яке за своїми лікувальними властивостями порівнюють з Мертвим морем. Це і Самарській реліктовий ліс - найпівденніший природний ліс на території України, вік якого нараховує тисячі років. Тут поєднуються хвойний ліс з рослинами степової зони, навколо лише дика природа і чисте повітря. Саме тут народжується унікальна природна вода, що володіє особливими властивостями - найвищим показником PH - 8,6 серед природних вод України та оптимальним балансом солей і мінералів, що є дуже важливим для здоров’я людини.

Нове обличчя &quot;Бон-Буассон&quot;

Для створення нового образу «Бон Буассон» була обрана авторитетна британська компанія «Claessens», що є міжнародним експертом у сфері розробки брендів. У портфоліо компанії створення неповторного стилю для «Johnnie Walker», «Chivas Regal», «Jagermeister», «Bacardi». Саме неповторність одна з причин, чому вони сьогодні є лідерами і уособленням своїх товарних категорій.

Фахівці по бренду «Claessens» розробили для «Бон Буассон» оригінальну форму пляшки, що передає легкість , плавність та природу живої води. У дизайні ідея про природнє походження реалізована через особливий стиль і колірні рішення. Одним з важливих елементів в стилі стала візуалізація сірого журавля - птаха, занесеного до «Червоної книги» України, який гніздиться в заповідній зоні «Солоного Лиману». Не випадково, саме він - символ цього природнього регіону, став символом бренду «Бон Буассон». Тому що саме тут народжується ця природна вода.

https://www.bon-boisson.ua/ua

https://www.claessensinternational.com

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