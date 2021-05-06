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"Всьому свій час": Ляшко прокоментував можливість свого призначення главою МОЗ

Новость на русском → Четвер 06 травня 2021 09:53
"Всьому свій час": Ляшко прокоментував можливість свого призначення главою МОЗ Фото: головний санлікар Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розказав, чи погодився б він очолити Міністерство охорони здоров'я, якби йому надійшла така пропозиція. Він не підтвержує і не спростовує таку ймовірність.

Про це він сказав в ефірі "Громадського радіо".

На запитання журналістів, чи міг би він стати главою МОЗ, Ляшко відповів неоднозначно.

"Всьому свій час", - сказав він.

Ляшко додав, що його більше цікавить боротьба з коронавірусом, а не "хто за кого проголосував".

Раніше повідомлялося, що 13 травня фракція "Слуга народу" проведе засідання, на яке запросять міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Буде обговорюватися питання його відставки.

Нагадаємо, джерело в керівництві фракції "Слуга народу" повідомило РБК-Україна, що Верховна рада планує відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Крім того, співрозмовник РБК-Україна в оточенні президента Володимира Зеленського зазначив, що відставка Степанова - це питання часу, "можливо пари місяців або менше".

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