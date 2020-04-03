Світовий банк виділить 35 млн доларів на охорону здоров'я в Україні

Світовий банк погодився виділити Україні додаткові кошти на підтримку медичної галузі в рамках спільного проєкту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабінет міністрів України.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд отримає додаткові 35 млн доларів в рамках спільного проєкту з Міністерством охорони здоров’я "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей". Загальний бюджет проєкту складе 135 млн доларів.

"Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю медичного обладнання, реконструкцію амбулаторій сімейної медицини та впровадження в регіонах медичної реформи", - написав керівник уряду в Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві фінансів заявляли, що сподіваються на додаткові 5 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду до кінця 2020 року. У Мінфіні стверджують, що для отримання траншу необхідно ухвалити у другому читанні закон про банки.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель збільшення фінансової допомоги Україні для боротьби з коронавірусом. Крім того, сторони домовилися про налагодження інформаційного обміну.