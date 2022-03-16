Світовий банк попередив про дефіцит зерна в ряді країн через російське вторгнення в Україну

Світовий банк заявив, що ряд країн, що розвиваються зіткнуться з короткостроковою нестачею пшениці. Вони дуже залежать від українського експорту пшениці, який був скорочений через вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Світовий банк заявив у своєму останньому звіті Trade Watch, що Гамбія, Ліван, Молдова, Джибуті, Лівія, Туніс і Пакистан найбільш схильні до перебоїв в експорті пшениці з України, на які припадає приблизно 40% або більше їх імпорту пшениці.

Світовий банк заявив, що збої в торгівлі, викликані війною в Україні, можуть перешкодити значному відновленню торгівлі в 2021 році, коли світова торгівля товарами і послугами повернеться до допандемічного рівня.