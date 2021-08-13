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Світовий банк допоможе Україні створити кліматичний фонд

Автор: Олександр Білоус

Світовий банк допоможе створити Український кліматичний фонд. Це нова фінансова інституція, яка співфінансуватиме через процедури програми з декарбонізації і модернізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (Міндовкілля).

За даними прес-служби, домовленість про створення фонду була досягнута під час онлайн-зустрічі міністра Романа Абрамовського регіональним директором Світового банку у справах країн Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Арупом Банерджі.

За результатами зустрічі сторони досягли домовленості про співпрацю:

  • у підготовці аналітичного звіту про кліматичні цілі і розвиток економіки. Цей документ стане ґрунтовним дослідженням ефекту від впровадження кліматоохоронних заходів на економічний розвиток країн. Україна стала однією з 25 ключових країн, для яких підготують такий звіт;
  • у підготовці стратегії партнерства між Україною та Світовим банком, яка складатиметься із коротко- та довгострокових проектів на наступні 5 років. Насамперед, це кліматична політика, реформа лісової галузі, управління відходами, розвиток природно-заповідного фонду та збереження біорізноманіття;
  • у створенні Українського кліматичного фонду;
  • у проведенні технічних дискусій по низці законопроектів та продовженні спільної аналітичної та законотворчої роботи;
  • у розвитку та проведенні масштабної інституційної реформи лісового господарства.
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