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Світовий банк підтримав Супрун і сподівається на подальшу співпрацю

Новини » Політика    07.02.2019 - 15:44
Світовий банк підтримав Супрун і сподівається на подальшу співпрацю
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Світовий банк підтримав медичну реформу Супрун

Світовий банк розраховує, що співпраця по медичній реформі в Україні триватиме з Уляною Супрун, яку за рішенням суду відсторонено від виконання обов'язків міністра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Світового банку в Україні.

Повідомляється, що регіональний віце-президент Світового банку Сиріл Мюллер провів зустріч з Супрун, на якій сторони обговорили реформу охорони здоров'я. Мюллер зазначив, що з початку реформи первинної медико-санітарної допомоги 23 млн українців обрали сімейного лікаря, а 76% пацієнтів задоволені якістю послуг (порівняно з 10% у 2015 році).

"Цього року міністерство починає наступний етап реформ, включаючи реформу лікарень невідкладної допомоги, визначення гарантованого пакету пільг та розширення програм eHealth та телемедицини. World Bank Ukraine продовжуватиме підтримувати Україну на шляху впровадження медичної реформи, щоб кожен громадянин мав доступне і якісне медичне обслуговування. Ми чекаємо продовження нашого співробітництва з міністром Супрун і розвитку успіхів, досягнутих вже сьогодні", - заявив Мюллер.

Світовий банк підтримав Супрун і сподівається на подальшу співпрацю

 

Нагадаємо, раніше премьер-міністр Володимир Гройсман заявив, що рішення суду про відсторонення Супрун є загрозою реформі медицини.

 

У Світовому банку констатували сталий підхід України у впровадженні реформ
Новини України Всемирный банкУляна Супрун
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