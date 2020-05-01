Світовий банк схвалив виділення Україні додаткових 150 млн доларів

Рада директорів Світового банку затвердила додаткове фінансування в розмірі 150 млн доларів для України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз банка.

Повідомляється, що гроші виділяються в рамках проекту соціальної підтримки українців, допомога розрахована на сім'ї з низьким рівнем доходу.

У рамках додаткового фінансування 50 млн доларів будуть спрямовані на боротьбу з поширенням пандемії COVID-19, ці кошти допоможуть збільшити розмір і прискорити виплату допомоги малозабезпеченим сім'ям та житлових субсидій.

"Тисячі українських сімей вже мають труднощі з оплатою комунальних послуг через втрату доходів. Пенсіонери не можуть дозволити собі купувати навіть найнеобхідніші ліки та продукти харчування через зростання цін. Важливо допомогти цим людям шляхом прискорення соціальних виплат і підвищення їх адресності", - зазначив Алекс Кремер, виконуючий обов'язки директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України.

Додаткове фінансування буде також спрямовано на надання грантів на відкриття малого бізнесу в рамках проекту "Рука допомоги".

Нагадаємо, раніше Світовий банк схвалив додатковий кредит Україні на боротьбу з COVID-19. Зокрема, мова йшла про суму 135 млн доларів у рамках проекту щодо покращення системи охорони здоров'я.