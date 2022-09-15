Світовий банк назвав суму допомоги Україні з початку війни

Троценбург заявив про"абсолютну необхідність міжнародної солідарності з Україною". "І ця солідарність повинна підтримуватися не тільки в короткостроковій, але і в довгостроковій перспективі", - сказав він.

Він повідомив, що банк створив платформу, щоб об'єднати свою пряму підтримку і додаткову підтримку з боку таких країн, як США, Великобританія і Японія, поряд з окремими гарантіями від європейських держав, а також полегшити співфінансування і паралельне фінансування. Він також створив цільовий фонд для донорів.

За його словами, в той час як різні країни направляли підтримку через трастовий фонд, найбільші суми надійшли зі Сполучених Штатів, в середньому не менше 1,5 млрд доларів з майже 5 млрд доларів зовнішнього фінансування, необхідного Києву кожен місяць.

"Ми створили систему, за допомогою якої ми могли б допомогти продовженню державних функцій України - виплаті зарплати вчителям, пенсій, допомоги системі охорони здоров'я. Це спрацювало дуже добре, і деякі з наших країн-партнерів хотіли використовувати цей механізм, тому що тоді ми також зможемо відстежити гроші", - сказав Троценбург.

Він повідомив, що банк також підтримує українців, які постраждали від війни як вдома, так і за кордоном, а також сусідні країни і країни, що розвиваються за межами Європи, постраждалі від перебоїв з експортом українського зерна через війну.

"Це одна з причин, по якій Світовий банк оголосив, що ми готові надати фінансування в розмірі до 30 млрд доларів для вирішення проблеми відсутності продовольчої безпеки протягом наступних 12 місяців", - додав Троценбург.

У звіті, опублікованому Світовим банком, Європейською Комісією та урядом України 9 вересня, говориться, що вторгнення Росії завдало прямої шкоди на суму понад 97 млрд доларів до 1 червня, але відновлення країни може коштувати майже 350 млрд доларів.