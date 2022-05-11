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Світовий банк щомісячно виділятиме Україні 200 млн доларів на зарплати бюджетникам

Фото: Світовий банк щомісячно виділятиме Україні 200 млн доларів на зарплати бюджетникам (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Щомісячно Світовий банк надаватиме Україні близько 200 млн доларів. Вони будуть направлені на оплату праці державних службовців та вчителів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра фінансів України Романа Єрмоличева в інтерв'ю для "Укрінформу".

За словами Єрмоличева, Міністерство фінансів постійно шукає альтернативні джерела фінансування для потреб країни, у тому ж числі й для підтримки освіти.

"Тому вже зараз разом з іншими органами влади готуємо спільний зі Світовим банком проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні". Обсяг оголошеної допомоги становитиме $1,5 млрд", - розповів посадовець.

Як відзначив заступник міністра фінансів, проєкт передбачає відшкодування видатків держбюджету, здійснених під час оплати праці держслужбовців й вчителів.

Єрмоличев додав, що сьогодні підтримка міжнародних партнерів є важливою для України, оскільки вона здатна посилити спроможність нашого бюджету.

"Водночас зверну увагу, що, за даними Державної казначейської служби України, станом на 1 квітня у 1444 місцевих бюджетах виникли залишки освітньої субвенції в обсязі 7,5 млрд грн, а також акумульовано у 1202 місцевих бюджетах 242 млн грн субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки людям з особливими освітніми потребами", - зауважив заступник міністра фінансів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Міністерстві фінансів назвали джерела фінансування бюджету під час війни. Серед них військові облігації, кредити від міжнародних фінансових організацій, а також двосторонні кредити та гранти.

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