У Світовому банку назвали умови виділення Україні кредиту на 350 млн доларів

Отримання Україною від Світового банку другого траншу "Позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення" на суму 350 млн залежить від підтримки адекватних макроекономічних показників. Крім того, необхідне схвалення парламентом законодавства для подальшої реалізації земельної реформи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю віце-президента Світового банку (СБ) у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде агентству " Інтерфакс-Україна ".

За її словами, виділення траншу залежить від прийняття того необхідного законодавства, яке встановить належну інституційну базу для функціонування нещодавно відкритого ринку землі, особливо від закону, який запускає Фонд часткового гарантування кредитів для допомоги малим і середнім фермерам отримати доступ до фінансування.

"Перспективи другого траншу" позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення" залежать від підтримки адекватної макроекономічної бази", – сказала Б'єрде.

Нагадаємо, в червні 2020 року Рада виконавчих директорів Світового банку прийняла рішення про виділення Україні 350 млн доларів кредиту. Перший транш піде на економічне відновлення, підтримку реформ і пом'якшення наслідків пандемії COVID-19.

Всього в рамках цієї програми буде два транші. Другий буде спрямований на підтримку подальшої земельної реформи та збільшення пенсійних виплат.