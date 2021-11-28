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Всесвітня Медична асоціація заявила, що ревакцинація від COVID буде щорічною

Автор: Артур Родивилов

Глава Всесвітньої медичної асоціації Франк Ульріх Монтгомері заявив, що ревакцинація від коронавірусу має стати щорічною практикою для всіх країн. Вона підвищує імунний захист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Funke.

Монтгомері висловився за те, щоб прищепні сертифікати мали термін дії, який закінчувався б у певний момент, якщо громадянин не проходить своєчасно ревакцинацію.

Перші щеплення від коронавірусу були зроблені в Німеччині в грудні минулого року. Громадяни, які отримали їх, досі мають чинні сертифікати.

"Ревакцинація підвищує імунний захист. Але ми поки точно не знаємо, як довго вона триває. Може бути, нам потрібно повторювати її щороку", - сказав він.

Тим часом у ВООЗ закликали не панікувати через новий штам COVID-19.

Нагадаємо, раніше ВООЗ застерігала країни від поспішного введення обмежень на поїздки через новий варіант коронавірусу.

Відзначимо, у Великобританії заявили, що новий варіант коронавірусу B.1.1.529 викликає "серйозну міжнародну стурбованість".

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