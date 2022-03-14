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"Усі чекають новин, ввечері обов'язково доповімо": Зеленський про переговори з РФ

Автор: Ілона Свиридова

Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішні переговори з Росією. Він пообіцяв, що результати чергового раунду будуть відомі ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

"Потрібно триматися, потрібно боротися, щоб перемогти. Щоб пройти до заслуженого українцями миру. Чесного миру, з гарантіями безпеки для нашої держави. Щоб покласти це на папір. У переговорах, складних переговорах. Сьогодні розпочалася зустріч делегацій. Вона триває. Всі чекають новин. Ввечері. Ввечері обов'язково доповімо", - відзначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше учасник делегації Михайло Подоляк заявляв, що сьогоднішні переговори Росії та України щодо умов припинення війни йдуть важко. Обидві сторони висловлюють уточнені позиції, але є суперечності.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України