"Усі чекають новин, ввечері обов'язково доповімо": Зеленський про переговори з РФ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішні переговори з Росією. Він пообіцяв, що результати чергового раунду будуть відомі ввечері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.
"Потрібно триматися, потрібно боротися, щоб перемогти. Щоб пройти до заслуженого українцями миру. Чесного миру, з гарантіями безпеки для нашої держави. Щоб покласти це на папір. У переговорах, складних переговорах. Сьогодні розпочалася зустріч делегацій. Вона триває. Всі чекають новин. Ввечері. Ввечері обов'язково доповімо", - відзначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше учасник делегації Михайло Подоляк заявляв, що сьогоднішні переговори Росії та України щодо умов припинення війни йдуть важко. Обидві сторони висловлюють уточнені позиції, але є суперечності.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.