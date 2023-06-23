"Все еще впереди". Интервью Сырского для The Guardian о наступлении и не только

Украина еще не задействовала главные силы в летнем контрнаступлении. Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил (ВСУ) Александр Сырский говорит, что все еще впереди.

Со своего командного пункта генерал-полковник Александр Сырский, прищурив глаза и нахмурив брови, всматривается в бескрайние кустарники и леса и в то, как штурмовая группа пытается атаковать, преодолевая минное поле. Видно, что ему хотечется немного большей скорости.

"Это не шоу", - говорит Сырский.

Бойцы из окопа бегут к бронетехнике, готовятся к бою. Сцена, которую разыграли для него в военном городке на востоке Украины, - это одно из учений, котрое должно было призвано произвести впечатление.

"Обычно это происходит быстрее", - отвечает генерал на вопрос, доволен ли он увиденными.

Он внимательно смотрит на большие экраны, на которых выведены кадры с беспилотников. Он вежлив с офицерами, которые, склонившись к его правому уху, докладывают о передвижении саперов, танков и бронетехники. Но от высокого и худощавого генерала веет беспокойством, когда он стоит среди офицеров и солдат под жарким полуденным солнцем.

57-летний Сырский является вторым военачальником в Украине после главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но именно на него многие возлагают надежды на прорыв в войне с путинской Россией.

Именно Сырский командовал обороной Киева в феврале и марте 2022 года, когда силы Владимира Путина надвигались на столицу Украины, чтобы обезглавить руководство страны. За свои усилия он получил высшую награду - звание Героя Украины. "Он не спал три дня после 24 февраля", - рассказывает его помощник.

Сырскому также приписывают план по оттеснению российской артиллерии от Харькова, чтобы обезопасить мирных жителей, которые жили под постоянным огнем, прежде чем он организовал контрнаступление, прорвавшее позиции россиян, и освободил большую часть Харьковской области.

Но, как недавно писал Economist, "гениальность Сырского сталкивается с серьезной проблемой".

В течение нескольких месяцев шли разговоры о весеннем контрнаступлении Украины. Успехи боев за Киев, Харьков, а затем и освобождение севера Херсонской области заставили украинскую общественность и западные столицы ожидать большего или хотя бы каких-то признаков того, что война может завершиться скорой победой.

Две недели назад под командованием Сырского началось наступление на востоке. Это было тяжело. На этой неделе Владимир Зеленский, настаивая на том, что мир должен дать Украине реализовать свой боевой план, признал, что прогресс идет "медленнее, чем мы хотим".

Сырский, сидящий на старых покрышках в лагере с военными палатками возле небольшого села (местонахождение не называется из соображений безопасности), не скрывает, что его бойцы пытаются выполнить сложную задачу. "Это сложно и это создает напряжение", - говорит он о последних событиях на передовой.

По его словам, Россия ведет свою наступательную операцию в районе Кременной Луганской области, а во вторник шли тяжелые бои в Серебрянском лесу на административной границе Донецкой области.

На Бахмут с юга противник бросил 83-ю штурмовую десантную бригаду, говорит он. А после подрыва Каховской плотины переправа через Днепр, которая нужна для освобождения левобережной части Херсонской области, стала еще больше сложной.

Далее Сырский описывает головокружительное количество ходов на поле боя. Фигуры на шахматной доске ясны, но итог звучит зловеще: "Россияне пытаются перехватить инициативу, так что ситуация действительно сложная".

Все это не было неожиданностью, говорит Сырский, который родился в российском городе Владимир. В то время как в украинских военных кругах ищут утешение, высмеивая военные действия России, наслаждаясь недисциплинированностью и мятежами, которыми делятся в соцсетях, он описывает ситуацию без лишних эмоций.

"Мы не должны недооценивать врага. Противник предвидел и продолжает предугадывать наиболее опасные направления наших движений и выстраивает там прочную оборону, которую довольно трудно пробить", - отметил он.

На вопрос о ключе к успехам Украины после вторжения Путина Сырский объясняет их мотивацией и обучением. "Тогда даже меньшим числом можно разбить более многочисленного врага. Я никогда не сражался против меньшего количества врагов; они всегда превосходили нас числом", - говорит он.

"И третий фактор - детальное планирование всех наших операций и действий, очень детальная подготовка. Планировка показывает, насколько хорошо мы изучили особенности театра действий, насколько хорошо используем топографические особенности. Конечно, мы видим сильные и слабые стороны противника, и мы должны все это учитывать", - подчеркивает генерал.

Сырский - любитель истории, и его собственное недавнее прошлое заслуживает внимания. В битве за Киев, объясняет он, поворотным стал момент, когда российская морская пехота, десантники и спецназ подходили к селу Мощун на северо-западе от столицы. Украинские войска при отступлении взорвали мосты через реку Ирпень, но Мощун оставался воротами.

"Оборона Мощуна - это пример того, что я говорил о тщательном планировании. Ирпень впадает в Киевское море (название местного водохранилища, - ред.), но ее уровень ниже уровня водохранилища. Вода из Ирпеня подается мощной насосной станцией через плотину. Осознав, что в Мощуне мы в меньшинстве, мы сделали небольшой проем в верхней части плотины. Мы использовали особенности ландшафта. Мы подняли шлюзы и затопили всю территорию перед Мощуном, занятую неприятелем", - добавил он.

Освобождение Харьковской области прошло молниеносно за счет раскола и обхода путинских войск с фланга. Слабые места в российских позициях под Балаклеей заметили еще в начале лета. В то время Сырский основное внимание уделял оттеснению русских от Харькова, но осенью он использовал то, что увидел.

"Начиная с июня, я командовал операцией на востоке, и мы обдумывали наши возможности для контрнаступления, пока вели оборонительные бои. Еще во время первой операции я видел будущие возможности именно в этом районе. Мы планировали, оценивали его, и было видно, что у противника там слабые места", - рассказал генерал.

Видел ли Сырский выход на этот раз? Понятное дело, он говорит скрытно.

"Ну, это непрерывный процесс - процесс поиска. Все продолжают учиться, и враги, и мы тоже. Мы все время видим, как противник меняет свою тактику. Если взять пример ЧВК "Вагнера", то я могу точно сказать, как они корректировали свою тактику. Сначала они выдвигали отряды для штурма наших позиций размером с роту или взвод, потом их войска поредели и изменили расположение… Каждый делает свои выводы, и никто не хочет, чтобы его дважды одурачили одинаково", - отметил Сырский.

Ближайшие помощники Сырского описывают его как "военного до мозга костей". Говорят, что он встает в 5:20 утра, час занимается упражнениями перед рабочим днем и мало интересуется материальными благами.

"Я сплю четыре с половиной часа в сутки, - говорит он. А до полномасштабной войны? - Может быть, пять часов", - смеется он. "Пять с половиной в воскресенье".

Известно, что Сырский фотографирует закаты во время визитов на передовую и делится снимками с коллегами. Он по-прежнему находит время для чтения, хотя это что-то вроде busman's holiday (отпуск, проведенный на работе): на его прикроватной тумбочке лежат произведения прусского генерала Карла фон Клаузевица.

"Я вам кое-что скажу: читая (греческого философа) Плутарха и других авторов и просматривая документальные фильмы об истории Древней Греции, они используют те же принципы войны, что и мы в свое время", - говорит он. "Потому что основные принципы войны остаются прежними. Когда вы читаете о битве при Каннах, между Ганнибалом и римлянами (в 216 г. до н. э.), действуют те же принципы: обход врага с фланга, окружение врага, сосредоточение центральных усилий на самом слабом месте обороны противника, необходимость внимательно изучить врага. Ничего не изменилось. Хорошо, быть может, изменилась сложность оснащения и степень автоматизации процессов".

И, возможно, число погибших. Ни Украина, ни Россия не обнародуют свои потери на поле боя. Сырский говорит, что разница в том, что для него важна каждая жизнь.

"Действия "Вагнера" были для нас неожиданными, потому что "Вагнер" смог добиться своих успехов при относительно незначительном количестве войск. Теперь мы знаем, на чем основывался их успех - на страхе. Вас могли мгновенно расстрелять на месте, если вы покинули поле боя и не выполнили свою задачу", - отметил он.

"К сожалению, на войне, особенно настолько интенсивной, будут потери. Они неизбежны. Здесь же и вопрос о соотношении ваших потерь с потерями противника. Это отражает вашу эффективность как военачальника. Количество павших для меня самое главное. Например, по словам самого (главаря "Вагнера", - ред.) Пригожина, только под Бахмутом он потерял убитыми почти 20 тысяч человек", - рассказал Сырский.

"Как сказал секретарь нашего СНБО, эти потери превышают наши в соотношении 7,5:1. Вот вам и эффективность. Вот почему каждый раз мы учитываем ожидаемое количество потерь - потому что они неизбежны - и затем делаем все возможное, чтобы минимизировать это число", - добавил генерал.

Сырский благодарен Великобритании за поддержку. Танки Challenger 2 использовались для обучения, но пока находятся в резерве. Большой ли это резерв?

"Это большой секрет", - говорит он с улыбкой.

Известно, что украинские военные сформировали 12 новых бригад для наступления, 9 из которых укомплектованы западными союзниками. Считается, что только три участвовали в боях. Самый интригующий комментарий Сырский оставил напоследок.

"Каждый хочет добиться большой победы мгновенно и сразу. И мы тоже. Но мы должны быть готовы к тому, что этот процесс займет какое-то время, потому что с каждой стороны сосредоточено много сил, много техники и много искусственных препятствий. Наши главные силы еще не участвовали в боях, и мы сейчас ищем, прощупываем слабые места в обороне противника. Все еще впереди", - подытожил украинский генерал.