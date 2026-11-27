Лидеры Дании, Швеции, Бельгии и Австрии в знак протеста покинули зал переговоров на саммите ЕС в четверг, 26 ноября. Речь шла о бюджете блока на 2028-2034 годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Президент Евросовета Антониу Кошта организовал внеочередной саммит не для окончательного соглашения по бюджету. Он хотел собрать лидеров за одним столом и попытаться преодолеть возникшие между странами разногласия.

Страны ЕС разделились на два лагеря. Одни, в частности, Испания и Италия, требуют больше "традиционных" расходов, например на сельское хозяйство.

Другие, в том числе Германия и Швеция, настаивают на сокращении амбиций и переориентации средств на оборону и безопасность.

Почему лидеры ушли с переговоров

Четыре страны - Дания, Швеция, Бельгия и Австрия - выступают за сокращение бюджета. Они ушли после многочасовых встреч в малых группах и заявили, что такой формат должен был настроить страны друг против друга.

" Было очевидно, что это был ход, направленный на то, чтобы разделить нас, подкупив каждого из нас подарком. Все прошло просто ужасно. Это не было настоящей дискуссией " , - сказал дипломат из страны, выступающей за уменьшение бюджета.

Дипломат из страны, выступающей за больший бюджет, считает, что стратегия Кошты по объединению небольших групп лидеров "не была лучшей идеей". По его словам, правительства не хотели раскрывать свои "красные линии" перед конкурентами.

Решение бойкотировать дальнейшие заседания приняли после того, как премьер-министр Финляндии Петтери Орпо "очень разозлился" из-за подхода главы Евросовета, сообщил один из дипломатов ЕС.

"Члены S7 ("благоразумной семерки", в которую входят правительства, стремящиеся к уменьшению бюджета) приняли участие в двух сессиях в малых группах, после чего мы пришли к выводу, что дальнейшие заседания не приблизят нас к решению", - говорится в заявлении Австрии.

Что будет дальше

Кошта отказался от планов вернуться к обсуждениям на второй день. Свою завершающую пресс-конференцию вместе с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен он сократил до 11 минут.

Теперь лидеры 27 стран ЕС постараются достичь соглашения на декабрьском саммите. Чиновники оценивают, что он может длиться несколько дней и ночей.

Формально у Евросоюза еще год, чтобы согласовать семилетний бюджет, однако руководство блока хочет решить вопрос к апрельским выборам во Франции. Там лидер ультраправых Марин Ле Пен является фавориткой на пост президента.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который выглядел явно взбешенным, предупредил, что затягивание переговоров после нового года "демократически невозможно", потому что это будет происходить слишком близко к выборам.

На фоне этого один из дипломатов ЕС дал французскому президенту прозвище "Monsieur Chantage" ("Мистер Шантаж").

"Это уж слишком - приезжать сюда и брать переговоры в заложники из-за ваших национальных выборов", - сказал дипломат.