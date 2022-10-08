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"Все намного хуже". Россияне жалуются на успехи ВСУ (перехват)

Новина українською →
Украина, Суббота 08 октября 2022 10:26
"Все намного хуже". Россияне жалуются на успехи ВСУ (перехват) Фото: солдаты РФ жалуются на успехи ВСУ на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские солдаты жалуются на контрнаступление и успехи ВСУ на фронте. Оккупанты понимают, что ситуация сложная, и хотят бежать из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В перехваченном разговоре находящийся на Донецком направлении оккупант рассказал матери, что ситуация гораздо хуже, чем показывают в пропагандистских новостях.

Мать жалуется, что украинские военные взяли Лиман в "полукольцо". Однако ее сын с фронта отмечает, что положение российской армии хуже.

"Ну здесь уже не полукольцо. Здесь намного хуже", - сказал он.

При этом российский военный отмечает, что "собирается домой". Вопрос матери о том, кто его отпустит, он игнорирует. Вероятно, солдат намерен отказаться воевать в Украине.

Напомним, украинские защитники уничтожили уже 62 тысяч российских оккупантов.

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