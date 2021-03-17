Всі, хто фальсифікує справи проти Порошенка, будуть за це відповідати за законом, - адвокати

Вони зокрема повідомили, що правоохоронні органи на виконання судових рішень були змушені поновити провадження за завідомо неправдиві повідомлення про злочин, а також проти силовиків ДБР, які організували штурм музею Гончара.

Зокрема, як повідомив Головань, Офіс генерального прокурора 12 березня зареєстрував кримінальне провадження за фактом порушення прав адвокатів під час штурму Музею Гончара.

"Мова йде про те, коли відбувався ганебний штурм Музею Гончара, де виставлялася колекція картин подружжя Порошенків, і там були порушення закону. За фактом порушення прав адвокатів рішенням колегії суддів судової палати Київського апеляційного суду було зареєстровано Офісом генерального прокурора це кримінальне провадження", - заявив Головань.

Крім того, Головань зауважив, що Шевченківський суд змусив поновити розслідування через неправдиве повідомлення про злочин проти групи депутатів від ОПЗЖ, які звинувачували президентів США Джо Байдена і Барака Обаму, а також Порошенка. Розслідування закрили у грудні 2020 року.

Своєю чергою, адвокат Ілля Новіков заявив, що сфальсифіковані справи були сплановані заздалегідь.

"Скоро виповниться два роки з початку цієї історії. Ці три рішення, про які ми вам сьогодні повідомили, з них всіх слідує сигнал, який ми сподіваємось буде сприйнято", - говорить адвокат.

Новіков закликав усіх, кого влада намагається залучити до незаконного переслідування Порошенка, пам’ятати про відповідальність.

"За ці два роки жодна з гучно розпіарених справ проти Порошенка не була втілена в щось реальне. Але вже зараз намічається відповідальність тих людей, які взяли на себе цей ганебний тягар", - резюмує адвокат.