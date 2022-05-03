ru ua
Ср, 04 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Все, що армія РФ спробує захопити, ми обов'язково повернемо, - Данілов

Новость на русском →
Київ, Вівторок 03 травня 2022 23:30
Все, що армія РФ спробує захопити, ми обов'язково повернемо, - Данілов Олексій Данилов (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що спроби російської армії вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей будуть припинятися ЗСУ. Всі захоплені території Незабаром будуть повернуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Олексія Данілова.

Говорячи про спроби армії РФ вийти до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей, Данілов підкреслив: "Це складне питання. Він буде вирішуватися в найближчі два-три тижні. Думаю, там будуть запеклі бої. Але якщо у них там і вийде на 15, 20, 40 кілометрів кудись зайти, то це не означає, що ми не будемо їх звідти прибирати. Все, що вони будуть намагатися захопити, ми все це повернемо".

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олексій Данілов Вторгнення Росії до України
NEWS
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
69-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії. До чого готуються в Євросоюзі і чого чекати Україні