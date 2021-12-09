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Навряд чи протягом найближчих 10 років: у США назвали терміни вступу України до НАТО

Автор: Анастасія Рокитна

У Держдепі розповіли про терміни вступу України до НАТО. Членство країни в НАТО навряд чи буде схвалено протягом найближчих 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

"Високопоставлені представники Держдепу сказали Україні, що її членство в НАТО навряд чи буде схвалено протягом найближчих 10 років", - наводить агентство слова чиновника.

Раніше голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що не очікував, що сили НАТО будуть боротися з Росією з українськими військами в разі вторгнення, проте розраховував на підтримку Альянсу.

"Ми просимо допомогти нам уникнути війни або, якщо у нас немає альтернативи через готовність Росії почати війну, допомогти нам зміцнити нашу армію", - сказав міністр закордонних справ.

Нагадаємо, Блінкен і Столтенберг обговорили покарання для Росії у разі агресії проти України.

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