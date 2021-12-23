"Брешуть весь час": Путін відповів на звинувачення в газовій кризі в Європі

Президент Російської Федерації Володимир Путін відреагував на звинувачення в газовій кризі в Європі. За його словами, "Газпром" тільки збільшив свої поставки.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву президента РФ на прес-конференції .

На питання про те, чи правда, що є вина "Газпрому", він відповів: "Знову спроба все з ніг на голову поставити! Чому Захід не розуміє... Та тому що брешуть весь час!"

За його словами, "Газпром" тільки збільшив свої поставки. США перевели потужності на преміальні ринки - в Латинську Америку.

"Офіційна влада кошмарять свої нафтовидобувні компанії, виник дефіцит", - заявив він.