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"Брешуть весь час": Путін відповів на звинувачення в газовій кризі в Європі

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Москва, Четвер 23 грудня 2021 13:05
"Брешуть весь час": Путін відповів на звинувачення в газовій кризі в Європі Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Російської Федерації Володимир Путін відреагував на звинувачення в газовій кризі в Європі. За його словами, "Газпром" тільки збільшив свої поставки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву президента РФ на прес-конференції.

На питання про те, чи правда, що є вина "Газпрому", він відповів: "Знову спроба все з ніг на голову поставити! Чому Захід не розуміє... Та тому що брешуть весь час!"

За його словами, "Газпром" тільки збільшив свої поставки. США перевели потужності на преміальні ринки - в Латинську Америку.

"Офіційна влада кошмарять свої нафтовидобувні компанії, виник дефіцит", - заявив він.

Нагадаємо, ціна на газ в Європі вчора перевищила позначку 2100 доларів за тисячу кубометрів.

Зазначимо, глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що запуск російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2" не допоможе вирішити газове питання.

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Володимир Путін Європа
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