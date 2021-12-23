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Вітренко: зниження цін на газ в Європі після запуску "Північного потоку-2" - це омана

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 08:41
Вітренко: зниження цін на газ в Європі після запуску "Північного потоку-2" - це омана Фото: глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

У Європі ціни на газ б'ють рекорди. Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко вважає, що запуск російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2" не допоможе вирішити газове питання.

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

"Це в значній мірі помилка, що ціни на газ в Європі знизяться, якщо просто запуститься ПП-2. Це не так", - вважає він.

За словами Вітренко, президент РФ Володимир Путін крім того, що хоче запустити газопровід не відповідно до європейських правил, він ще хоче змусити європейців перейти назад на довгострокові контракти, які при цьому не були б прив'язані до ринку, хабів, споту.

"Це потрібно йому з політичних міркувань в першу чергу, тому що це дає йому можливість політичних домовленостей і використання газу як політичної зброї. У той час як продажі на хабах, на спотовому ринку дають набагато менше можливостей для цього. Тому я б не очікував, що просто з введенням "Північного потоку-2" ціни на газ впадуть", - заявив він.

Нагадаємо, міністр економіки Німеччини назвав будівництво "Північного потоку-2" геополітичною помилкою.

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Північний потік-2 Юрій Вітренко
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