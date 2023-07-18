ВСП продолжил отстранение для судьи Тандыра до 26 августа

"Сегодня, 18 июля, Высший совет правосудия продлил до 26 августа временное отстранение от осуществления правосудия судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра в связи с привлечением к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение принято по результату рассмотрения ходатайства заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого.

Дело Тандыра

27 мая Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Алексея Тандыра, а 2 июня этого года временно отстранил судью от осуществления правосудия на время досудебного расследования - до 25 июля 2023 года. Срок досудебного расследования продлен до 26 августа 2023 года.

Напомним, авария произошла в четверг, 25 мая, в 23.55. Водитель автомобиля Lexus ES350 двигался по проспекту Берестейскому в Киеве, мимо блокпоста, где сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии. Позже выяснилось, что за рулем находился судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр. На данный момент судья Тандыр находится под стражей.