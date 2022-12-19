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Врезался в строительный вагончик. В РФ разбился и сгорел вертолет Ми-8

Фото: в РФ разбился и сгорел вертолет Ми-8 (иллюстрация/wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 19 декабря в России сгорел при приземлении вертолет МИ-8Т. ЧП произошло в Нявленга в Ольском районе Магаданской области, известно об одном пострадавшем члене экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру РФ.

Уточняется, что вертолет врезался в строительный вагончик, опрокинулся на бок и полностью сгорел на посадочной полосе.

Трое членов экипажа успели покинуть салон до начала пожара. Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере соблюдения законодательства о безопасности полетов. Вертолет принадлежал компании ООО "Поляр-авиа".

Фото: twitter.com/antiputler_news

Как пишут "РИА Новости", известно об одном пострадавшем.

"Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области, пострадал один из членов экипажа, возбуждено уголовное дело", - сообщает издание.

Как сообщалось, в России в Тверской области разбился легкий многоцелевой вертолет Robinson-66 с двумя мужчинами на борту. Оба они погибли. За штурвалом находился чемпион мира по высшему пилотажу.

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