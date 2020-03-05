Час вибирати школу. Чому AISU?

Весна - найкращий час, щоб прийняти рішення про те, в яку школу піде дитина. Є час ознайомитися з пропозиціями навчальних закладів і вибрати кращий. Свої двері перед майбутніми учнями відкриває і Американська міжнародна школа AISU.

Чим зазвичай керуються батьки, вибираючи школу? Є кілька основних критеріїв: невелика кількість дітей, проектне навчання, де теорія підкріплюється практикою, використання сучасних мультимедійних технологій, індивідуальний підхід, розвиток навичок і компетенцій та іноземні мови.

А чим керуються діти? Будемо відвертими: їх мало хвилює те, на що звертають увагу їх тата й мами. Але вони точно оцінять світле і просторе приміщення школи, дружню атмосферу, де можна не боятися проявляти свою індивідуальність і розвиватися.

Під всі ці критерії ідеально підходить AISU. Школа позиціонується як простір, де вчиться покоління майбутнього. Допомагають їм у цьому викладачі, якими в школі особливо пишаються. Серед них 5 носіїв мов, кандидати наук, акредитовані викладачі IB системи, кращі фахівці України.

Вчителі AISU не тільки блискуче розбираються в своїх предметах, але і вміють знайти підхід до кожної дитини. Поняття "аудіали, візуали, кінестетики" для них не порожній звук, тому кожен школяр може бути впевнений: до нього донесуть інформацію максимально зручним і доступним для нього способом. Тут вчитель - це не суворий ментор, а друг і терплячий наставник.

Уроки в AISU - це не зубріння або заучування непотрібного теоретичного матеріалу: увесь навчальний процес проходить максимально наближено до життя. Ніхто не ставить за мету зробити з усіх дітей геніїв в якійсь області - часто всупереч волі самої дитини. Просто середовище, яке створено в школі, максимально сприятливе для того, щоб кожна дитина досягля найкращих результатів і стала успішною.

Навчання в AISU будується на п'яти китах: відповідальність, робота в команді, мотивація, самостійність і креативність. На думку викладачів школи, саме ці навички знадобляться молодій людині, щоб бути успішною і щасливою в дорослому житті.

AISU - це сертифікована білінгвальна школа, тому тут гармонійно поєднуються не тільки системи навчання - українська і міжнародна, а й дві мови. Завдяки такому навчанню діти дуже скоро починають однаково вільно володіти і українською, і англійською.

AISU - це не зовсім звичайна школа, куди приходять у 6 і випускаються в 18. Сюди приймають дітей з 3 років, а вчитися вони можуть до третього курсу університету, причому американського. Їхати в США для цього не потрібно: школа підписала контракти з Chapman University і Georgia Institute of Technology. Після цього дитина може вступити на третій курс університету в Америці. Сам диплом школи визнається в 90 країнах світу і дає право вступу в кращі світові вузи без додаткових іспитів.

Якщо батьки оцінять систему навчання, викладацький склад і цінності школи, то дітям напевно сподобається інфраструктура AISU. Тут є басейн, інтерактивні панелі останнього покоління, смачна кухня.

Для того, щоб на власні очі переконатися в перевагах AISU, є сенс прийти туди в так званий "Пробний день". Дитина зануриться в атмосферу навчання і зможе відчути її, а батьки - прийняти зважене рішення. До речі, тягнути з цим не варто: при подачі документів до 1 квітня - знижка на навчання складає 40%.

Більше інформації - на сайті школи https://aisu.school

За адресою: Київ, вулиця Драгоманова, 1В

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