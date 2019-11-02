Під час протестів у Гонконзі постраждали 17 людей

В Гонконзі в суботу, 2 листопада, не менш 17 людей отримали поранення в ході масових антиурядових виступів, які обернулися заворушеннями. Про це повідомляє RTHK.

Повідомляється, що всі постраждалі були госпіталізовані, один з них перебуває у важкому стані. До теперішнього часу кілька демонстрантів, які отримали травми, вже виписані з лікарень.

Нагадаємо, в Гонконзі в суботу, 2 листопада, поновилися антиурядові акції протесту, для розгону демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ. Тисячі протестувальників, одягнених в чорне і маски, збираються в парку Вікторія, традиційному місці проведення демонстрацій, а також на навколишніх вулицях. Натовпи демонстрантів рухаються до парку через торговий район Коузвей-Бей.

Деякі протестувальники несуть металеві огорожі для побудови вуличних барикад, багато демонстранти співають національні гімни Британії та США, розмахуючи прапорами різних країн, і закликають до незалежності регіону. Поліція в гучномовці попередила про розгін демонстрації і про притягнення до кримінальної відповідальності учасників, також силовики підняли чорний прапор, попереджаючи про можливе застосування газу. Після того, як маніфестанти не відреагували на вимоги, силовики із застосуванням сльозогінного газу почали розгін антиурядової акції.