За час повномасштабної війни Фонд Ахметова передав до Києва понад 60 тисяч продуктових наборів

Фонд Ріната Ахметова відправив до Києва чергову партію гуманітарної допомоги. Понад 1,8 тисячі продуктових наборів надійшли до територіального центру соціального захисту Оболонського району.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
До складу наборів увійшли: макаронні вироби, згущене молоко, борошно, цукор, пшенична крупа та консервоване тушковане м‘ясо.
Загалом фонд уже передав у місто Київ понад 60 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України буде передано 400 тисяч наборів із продуктами харчування.
З 24-го лютого 2022 року гуманітарна допомога від Ріната Ахметова охопила 3 мільйони людей. Понад 1,2 мільйона з них було охоплено допомогою фонду, решта - бізнесами SCM.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".