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Під час обстрілів в Харківському районі поранено хлопчика та його батька

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Харків, Середа 27 липня 2022 18:37
Під час обстрілів в Харківському районі поранено хлопчика та його батька Фото: під час обстрілів у Харківському районі поранено хлопчика та його батька (ілюстрація/t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Внаслідок обстрілів у Харківському районі у середу, 27 липня, отримали травми 12-річний хлопчик і його 47-річний батько. Обох поранених доставили до лікарень Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську ОВА.

"Просимо громадян не перебувати без крайньої потреби на вулицях, у разі оголошення повітряної тривоги або загрози артобстрілу негайно пройти в укриття", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, також росіяни обстріляли Індустріальний район Харкова близько 05:30 ранку 27 липня. Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що було два "прильоти" ракетами С-300. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей.

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