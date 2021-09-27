Не лише під час локдауну: Рудик назвала стратегічні пропозиції "Голосу" для підтримки підприємців

Кабмін використовує пропозиції партії "Голос" про роботу вакцинованих українців під час карантину, але підприємці потребують більш системної підтримки як у часи локдауну, так і в цілому.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог лідера партії "Голос" Кіри Рудик на "Лівому березі".
"Ми вітаємо, що уряд вже використовує деякі наші пропозиції. Але цього недостатньо, щоб підтримати підприємців та спонукати економіку до більш швидкого відновлення. Держава має виступати з послідовною та системною програмою підтримки економіки, не створювати проблем для бізнесу (точніше, не погіршувати вже створені коронавірусом виклики), а також розуміти, що без підтримки людей справи економічний розвиток буде заблоковано", - наголошує депутат.
"Голос" розробив план підтримки бізнесу, який, за словами Кіри Рудик, містить кілька нескладних кроків:
"Українські урядовці та депутати монобільшості сприймають малий та середній бізнес, як нескінченне джерело грошей для своїх проектів та забаганок. Але лише підтримка підприємців дозволить не тільки подолати наслідки коронавірусу, а й сформує фундамент для довгострокового економічного розвитку та високого рівня життя українців", - підсумовує лідер партії "Голос".
Як раніше заявляла Рудик в представленному проекті державного бюджету на наступний рік абсолютно відсутні далекоглядність і стратегія, там немає нічого для українців, зате передбачене виконання забаганок влади і її ж самопіар.